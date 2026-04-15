Rencontre entre lecteurs, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
Rencontre entre lecteurs, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes mercredi 27 mai 2026.
Rencontre entre lecteurs Mercredi 27 mai, 18h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire
Les participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire
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