Rencontre Entreprises et Territoires, Siège de Région, Lille

Informations pratiques

Rencontre Entreprises et Territoires Vendredi 4 décembre, 10h00 Siège de Région Nord

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T10:00:00+01:00 – 2026-12-04T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T10:00:00+01:00 – 2026-12-04T16:00:00+01:00

L’entrée est libre et gratuite pour tous les acteurs économiques et publics, avec ou sans invitation.

Quand entrepreneurs, chefs d’entreprises, collectivités et innovation se rejoignent en un même lieu !

La Région Hauts-de-France soutient depuis de nombreuses années l’entrepreneuriat sous toutes ses formes ainsi que l’attractivité des territoires.

Différents évènements ont lieu tout au long de l’année au sein de différentes agglomérations de notre région, en lien avec ces thématiques. A ce titre, deux temps forts unissent leurs forces pour n’en faire qu’un le 5 décembre 2025 au siège de la Région Hauts-de-France à Lille.

Entreprises et Territoires proposeront un évènement régional dédié aux chefs d’entreprises, aux décideurs économiques des territoires afin de développer le business et l’attractivité des territoires.

Toute la journée, venez à la rencontre des acteurs économiques : start-up, investisseurs, pôles de compétitivité, institutionnels, incubateurs, PME et grandes entreprises.

Découvrez également le Pavillon d’Attractivité des Territoires, où des collectivités seront présentes aux côtés d’entreprises innovantes et performantes de leurs territoires.

Siège de Région 151 Av. du Président Hoover Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.entreprisesetterritoires.com/dates/lille »}]

Edition 2026 Entreprise économie