RENCONTRE ET ATELIER AVEC INBAR HELLER ALGAZI ET SI… TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

Roques

RENCONTRE ET ATELIER AVEC INBAR HELLER ALGAZI ET SI…

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 15:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Inbar Heller Algazi est une jeune autrice et illustratrice qui compte déjà une dizaine de livres à son actif, dont la série des Moumoute à L’Ecole des Loisirs et plusieurs albums aux Fourmis Rouges.

Les petits personnages de ses histoires apprennent à exister dans des univers à la fois ordinaires et magiques.

Pour cet atelier, elle propose de fabriquer un mini-livre autour de son album Et si Nono. .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10

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English :

Inbar Heller Algazi is a young author and illustrator with a dozen books to her credit, including the Moumoute series for L?Ecole des Loisirs and several albums for Les Fourmis Rouges.

L’événement RENCONTRE ET ATELIER AVEC INBAR HELLER ALGAZI ET SI… Roques a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE