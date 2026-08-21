Rencontre et dédicace avec l’auteur Camille Brunel, Musée national Gustave Moreau, Paris

Informations pratiques

Rencontre et dédicace avec l’auteur Camille Brunel Samedi 19 septembre, 15h00 Musée national Gustave Moreau Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, rencontrez l’auteur Camille Brunel lors d’ une séandce de dédicace de son dernier livreLa soif du vaincu selon Gustave Moreauparut dans sa collection « Le roman d’un chef d’oeuvre ».

À propos de l’auteur : formé en lettres modernes à la Sorbonne, Camille Brunel publie une Vie imaginaire de Lautréamont aux éditions Gallimard en 2011. Il a écrit depuis une dizaine d’ouvrages consacrés à la condition animale, dont Éloge de la baleine aux éditions Rivages et Ecatepec chez Alma.

Musée national Gustave Moreau 14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, France Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France 0148743850 https://musee-moreau.fr Maison-atelier présentant à la fois les œuvres et le lieu de vie (chambre à coucher, salle à manger, boudoir, salon…) de l’artiste de 1852 à sa mort. Et le fameux escalier en spirale reliant les deuxième et troisième étages.

Rencontre et dédicace avec l’auteur Camille Brunel

© Camille Brunel