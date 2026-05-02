Rencontre et dédicace Erick Mouton Office de Tourisme Saint-Georges-de-Didonne
Rencontre et dédicace Erick Mouton Office de Tourisme Saint-Georges-de-Didonne samedi 2 mai 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Rencontre et dédicace Erick Mouton
Office de Tourisme 12 Rue Autrusseau Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16
Rencontre et dédicace avec Erick Mouton pour la sortie de ces deux derniers livres Le dernier tramway et Nouvelles de Valiières .
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Office de Tourisme 12 Rue Autrusseau Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 31 08
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English :
Meeting and signing session with Erick Mouton for the release of his two latest books Le dernier tramway and Nouvelles de Valiières .
L’événement Rencontre et dédicace Erick Mouton Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique
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