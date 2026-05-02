Rencontre et dédicace Erick Mouton Office de Tourisme Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Rencontre et dédicace Erick Mouton

Office de Tourisme 12 Rue Autrusseau Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16

Rencontre et dédicace avec Erick Mouton pour la sortie de ces deux derniers livres Le dernier tramway et Nouvelles de Valiières .

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Office de Tourisme 12 Rue Autrusseau Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 31 08

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English :

Meeting and signing session with Erick Mouton for the release of his two latest books Le dernier tramway and Nouvelles de Valiières .

L’événement Rencontre et dédicace Erick Mouton Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique