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Rencontre et dédicace Erick Mouton Office de Tourisme Saint-Georges-de-Didonne

Rencontre et dédicace Erick Mouton Office de Tourisme Saint-Georges-de-Didonne samedi 2 mai 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 12 Rue Autrusseau

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Rencontre et dédicace Erick Mouton

Office de Tourisme 12 Rue Autrusseau Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16

Rencontre et dédicace avec Erick Mouton pour la sortie de ces deux derniers livres Le dernier tramway et Nouvelles de Valiières .
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Office de Tourisme 12 Rue Autrusseau Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 31 08 

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English :

Meeting and signing session with Erick Mouton for the release of his two latest books Le dernier tramway and Nouvelles de Valiières .

L’événement Rencontre et dédicace Erick Mouton Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique

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