Rencontre et dédicace Le Faouët
samedi 8 août 2026 · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
Rencontre et dédicace
23 Rue du Soleil Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Rencontre dédicace avec Martial Le Corre, auteur d’un beau livre sur les sonneurs Bretons. Il a enquêté et récupéré des cartes postales du XXe siècle où figurent ces musiciens. Son travail est le seul qui existe aujourd’hui sur le sujet et est titanesque puisqu’il a réussi à identifier les personnes ! Peut-être y retrouverez-vous vos ancêtres… .
23 Rue du Soleil Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 24 39
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English :
L’événement Rencontre et dédicace Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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