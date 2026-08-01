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AGENDA · Le Faouët

Rencontre et dédicace Le Faouët

samedi 8 août 2026 · Le Faouët

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
23 Rue du Soleil
Ville
56320 Le Faouët
Département
Morbihan
Tarif

Le Faouët

Rencontre et dédicace

23 Rue du Soleil Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Rencontre dédicace avec Martial Le Corre, auteur d’un beau livre sur les sonneurs Bretons. Il a enquêté et récupéré des cartes postales du XXe siècle où figurent ces musiciens. Son travail est le seul qui existe aujourd’hui sur le sujet et est titanesque puisqu’il a réussi à identifier les personnes ! Peut-être y retrouverez-vous vos ancêtres…   .

23 Rue du Soleil Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 24 39 

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English :

L’événement Rencontre et dédicace Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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