Rencontre et dédicace SIRADAN Siradan

Siradan

Rencontre et dédicace

SIRADAN Bibliothèque Siradan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

La bibliothèque de Siradan organise une rencontre et dédicace autour du dernier livre de Jeanne SIAUD-FACCHIN Ma bible du HPI

Un verre de l’amitié prolongera la rencontre.

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SIRADAN Bibliothèque Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie jsfacchin@aol.com

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English :

The Siradan library is organizing a meeting and signing of Jeanne SIAUD-FACCHIN’s latest book Ma bible du HPI (My HPI Bible)

A friendly drink will follow the meeting.

L’événement Rencontre et dédicace Siradan a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65