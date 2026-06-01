Rencontre et dédicace SIRADAN Siradan
Rencontre et dédicace SIRADAN Siradan vendredi 26 juin 2026.
Siradan
Rencontre et dédicace
SIRADAN Bibliothèque Siradan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
La bibliothèque de Siradan organise une rencontre et dédicace autour du dernier livre de Jeanne SIAUD-FACCHIN Ma bible du HPI
Un verre de l’amitié prolongera la rencontre.
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SIRADAN Bibliothèque Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie jsfacchin@aol.com
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English :
The Siradan library is organizing a meeting and signing of Jeanne SIAUD-FACCHIN’s latest book Ma bible du HPI (My HPI Bible)
A friendly drink will follow the meeting.
L’événement Rencontre et dédicace Siradan a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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