Rencontre et dédicaces avec l’auteur Romain Potocki, Médiathèque, Châteaubriant

Informations pratiques

Rencontre et dédicaces avec l’auteur Romain Potocki Dimanche 4 octobre, 18h30 Médiathèque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T18:30:00+02:00 – 2026-10-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T18:30:00+02:00 – 2026-10-04T20:00:00+02:00

Romain Potocki vit entre Montreuil (93) et l’Afrique. Photographe et grand reporter, il réalise également des documentaires. Il considère qu’il « gagne sa vie en racontant des histoires ». Douze ans après L’homme itinérant (Presses de la Renaissance, 2013), recueil de récits de voyages sous forme épistolaire, Le jardin dans le ciel (Albin Michel) est son premier roman. Il remporte le prix du public Châteaubriant-Derval 2025-2026.

Médiathèque 6 Place Saint-nicolas, 44110 Châteaubriant, France Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240810333 https://www.cc-chateaubriant-derval.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0240810333 »}] [{« link »: « https://www.cc-chateaubriant-derval.fr/blog/actualites/prix-du-public-on-connait-les-laureats/ »}] la Médiathèque Intercommunale de Châteaubriant vous propose plus de 70 000 documents empruntables proposant un accès à la culture et regroupant romans, bandes dessinées, documentaires, albums, revues, presse, CD et DVD… L’inscription et l’emprunt à la Médiathèque sont gratuits.

Tout au long de l’année la Médiathèque propose également de nombreuses animations (contes, expositions, conférences, rencontres d’auteurs, etc.).

Un Cybercentre est installé dans les locaux de la Médiathèque Intercommunale.

Biblis en folie 2026

©Pascal Ito