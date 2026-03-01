Rencontre et dédicaces: Gaëlle Duhazé Saint-Branchs

Rencontre et dédicaces: Gaëlle Duhazé

Rencontre et dédicaces: Gaëlle Duhazé

Le mercredi 18 mars 2026 de 16h00 à 17h30

Dans le cadre du Festival du Livre jeunesse du réseau des bibliothèques Touraine Vallée de l’Indre, venez rencontrer l’illustratrice et auteure Gaëlle Duhazé, et repartez avec un album dédicacé !

Gaëlle Duhazé est illustratrice et auteure pour la jeunesse. Diplômée en histoire de l’art, elle se destinait à l’étude de la peinture du XIXe siècle. Mais elle a préféré délaisser les musées au profit de ses crayons. En 2007, elle se lance, autodidacte, dans l’illustration.

Quelques années plus tard, elle commence à écrire ses histoires, et publie en 2016 son premier album de fiction en tant qu’autrice-illustratrice, Chaton pâle et les Insupportables petits messieurs, aux éditions HongFei. Gaëlle aime illustrer les récits fantastiques et animaliers, s’inspirer des cosmogonies d’Asie et écrire .

10 Rue de la Poste Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 25 50

English :

Meeting and signing session: Gaëlle Duhazé

Wednesday, March 18, 2026 from 4:00 pm to 5:30 pm

