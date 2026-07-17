Rencontre et partage avec plusieurs auteur.es et photographes, La Cour Vive, Le Creusot

Informations pratiques

Rencontre et partage avec plusieurs auteur.es et photographes Samedi 19 septembre, 09h00 La Cour Vive Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rencontre et partage autour de l’écriture et de la photo

Henri-Joseph RIJO, Danielle GAUDRY, Antoine GODOT et Arthur PIGEAT ont le plaisir de vous accueillir tout au long de la journée pour échanger sur leurs oeuvres.

En passant par l’histoire du Creusot, l’émancipation de la femme dans les années 50, l’engagement d’un jeune autiste dans l’art et les débuts précoces d’un jeune auteur photographe de 17 ans autour de l’urbex dans la région de Bourgogne…

La Cour Vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06.80.02.92.36 https://www.lacourvive.fr/ https://www.facebook.com/lacourvive/;https://www.instagram.com/lacourvive/;https://www.linkedin.com/in/marielle-teyre-kirat-2a20a5201/ Découvrez toutes les ambiances personnalisables de La Cour Vive, esprit campagne à la ville avec salles et terrasses, cour et jardins baignés de lumière, au cœur du Creusot.

Une salle à louer de 15 à 100 personnes pour tous vos évènements. Ainsi qu’un gîte de 2 à 20 couchages. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, profitez de plusieurs espaces modulables adaptables à vos envies dans un lieu privé. Situé à deux pas du centre-ville, des entreprises, de tous services et commerces, des sites culturels, universitaires, sportifs et touristiques du Creusot.

Gare TER accessible à pied, navette gare TGV, desserte bus, grand parking public gratuit.

Aménagé pour les personnes en situation de handicap.

Rencontre et partage autour de l’écriture et de la photo

©Pixabay