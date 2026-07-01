Informations pratiques

Conques-en-Rouergue

Rencontre et signature avec Daphné Tamage

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le vendredi 17 juillet prochain à 18h30, la librairie Chemins d’encre aura le plaisir d’accueillir Daphné Tamage à l’occasion de la parution aux éditions Stock de son roman Le chant des contraires .

Ce livre est le troisième roman de cette jeune autrice dont nous suivons avec fidélité le parcours car elle entretient des liens particuliers avec Conques, lieu d’inspiration de sa précédente fiction intitulée Le retour de Saturne. Dans Le chant des contraires, nous retrouvons la jeune narratrice Apolline malencontreusement enfermée dans son minuscule studio parisien un 31 décembre, alors qu’elle doit absolument se rendre à une soirée de réveillon déterminante pour son avenir d’écrivaine. Au fil des heures, le cocasse de la situation tourne à l’angoisse et Apolline remonte le fil de sa journée pour tenter de comprendre comment elle en est arrivée là.

On s’amuse beaucoup à la lecture de ce roman dans lequel Daphné Tamage déploie toute l’ironie et la vivacité qu’on lui connaît, tout en s’interrogeant sur le bien-fondé de l’ambition littéraire et -plus largement- sur les arrangements que chacun de nous négocie avec ses propres contradictions. .

Conques-en-Rouergue 12320

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday, July 17, at 6:30 p.m., the Chemins d’encre bookstore will be pleased to welcome Daphné Tamage to celebrate the publication of her novel Le chant des contraires by Éditions Stock.

L’événement Rencontre et signature avec Daphné Tamage Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)