Rencontre : Etienne Baudry, dandy, mécène et protecteur des arts – Avec la famille de l’artiste et des tableaux prêtés pour l’occasion, Musée de l’Échevinage, Saintes

Informations pratiques

Rencontre : Etienne Baudry, dandy, mécène et protecteur des arts – Avec la famille de l’artiste et des tableaux prêtés pour l’occasion Samedi 19 septembre, 16h30 Musée de l’Échevinage Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Étienne Baudry est un important mécène du XIXe siècle. L’accueil chaleureux qu’il réserve à Gustave Courbet conduit le peintre à séjourner en Saintonge pendant une année et à réaliser de nombreux paysages du territoire.

La famille Guayrin, descendante d’Étienne Baudry, prête généreusement à la ville de Saintes les tableaux ayant appartenu à son aïeul. Venez découvrir la collection de ce célèbre mécène saintais.

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la visite.

Musée de l’Échevinage Rue Alsace Lorraine, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546935239 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees/musees-echevinage En 1199, Aliénor d’Aquitaine concède une charte à Saintes, qui lui octroie des libertés communales en attribuant au corps de ville privilèges et charges concernant en particulier la police et la garde des portes. Les dénominations romaines sont remplacées par celles de nobles hommes, échevins, jurés et maires. Toutes les réunions de ces administrateurs se tenaient à la maison commune qui se trouvait à l’emplacement de la bibliothèque municipale. Ce bâtiment contint les services municipaux jusqu’en 1832. Puis le tribunal de commerce s’y installa jusqu’en 1871. A la suite de l’incendie de l’hôtel de ville, la bibliothèque s’y installa au premier étage. L’ancienne maison commune était située près de la tour. Ce beffroi était l’un des privilèges accordés aux échevins. La cloche servait à convoquer les échevins et bourgeois aux assemblées. Le beffroi est achevé en 1587. Quatre fenêtres irrégulièrement disposées l’éclairent. L’escalier ne monte qu’au second étage. Là, une tourelle en encorbellement continue l’escalier qui donne accès à la lanterne où se trouve l’horloge. Six fenêtres l’éclairent et un lanternon la surmonte. La porte d’entrée est gothique.

Etienne Baudry est un mécène important du 19e siècle. L’accueil si chaleureux qu’il réserve à Gustave Courbet amène le peintre à rester en Saintonge un an durant et à réaliser de nombreux paysages du…

©Léa Dumand