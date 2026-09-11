Rencontre évènement avec l’autrice espagnole Dolores Redondo Espace culturel du pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Rencontre évènement avec l’autrice espagnole Dolores Redondo

Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Tout public Sur réservation fortement conseillée Salle du cinéma

Dolores Redondo a d’abord fait des études de droit et travaillé dans la restauration avant de se lancer dans l’écriture.

En 2009, elle signe un premier roman historique puis entame sa trilogie du Baztán (Le gardien invisible, De chair et d’os et Une offrande à la tempête, Gallimard). Les trois volumes sont adaptés au cinéma. Puis elle décide de laisser son héroïne poursuivre sa carrière et signe un quatrième opus qu’elle délocalise à la Nouvelle-Orléans, dévastée par l’ouragan Katrina. La face nord du cœur (Gallimard, 2021) reçoit le Grand prix des lectrices du magazine Elle 2021.

Dernier titre paru Celles qui ne dorment pas Ed Gallimard 2026.

Dand le cadre du Festival autour de la littérature noire et policière Un aller-retour dans le noir , les 3 et 4 octobre à Pau. .

Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Rencontre évènement avec l’autrice espagnole Dolores Redondo

L’événement Rencontre évènement avec l’autrice espagnole Dolores Redondo Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay