Informations pratiques

Thouars

Rencontre exceptionnelle avec Amélie Nothomb

12 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 14:30:00

fin : 2026-10-01 15:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Rencontrez Amélie Nothomb lors d’un entretien suivi d’une séance de dédicaces avec la librairie Brin de Lecture. Jeudi 1er octobre à 14h30, salle La Traverse. Sur inscription places limitées. Réservations à partir du 16 septembre 2026.

Figure emblématique de la scène littéraire francophone depuis plus de trente ans, Amélie Nothomb fait l’honneur de sa présence à Thouars pour inaugurer la nouvelle médiathèque. Cette rencontre prendra la forme d’un entretien en toute intimité autour de l’autrice et de son univers littéraire. Elle sera suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Brin de Lecture, permettant au public de prolonger la rencontre et d’échanger avec l’écrivaine. Un rendez-vous exceptionnel pour les amateurs de littérature, proposé jeudi 1er octobre 2026 à 14h30, dans la salle La Traverse. Sur réservations, places limitées. Réservations à partir du 16 septembre 2026. .

12 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Rencontre exceptionnelle avec Amélie Nothomb

Meet Amélie Nothomb for an interview followed by a book-signing with the Brin de Lecture bookstore. Thursday, October 1, at 2:30 p.m., La Traverse Room. Registration required—limited seating. Reservations begin September 16, 2026.

L’événement Rencontre exceptionnelle avec Amélie Nothomb Thouars a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais