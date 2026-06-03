Rencontre Festival ManiFeste : rencontre musicale autour de Stefano Gervasoni Bibliothèque publique d’information Paris
Rencontre Festival ManiFeste : rencontre musicale autour de Stefano Gervasoni Bibliothèque publique d’information Paris vendredi 19 juin 2026.
Animée par François-Xavier Féron, la rencontre reviendra sur le parcours du compositeur italien et approfondira son rapport au patrimoine musical.
Au saxophone, Carl-Emmanuel Fisbach interprétera Quarta traccia (2024) sur un instrument original construit par Adolphe Sax en 1880.
Avec :
- Stefano Gervasoni, compositeur, pédagogue
- François-Xavier Féron, musicologue, chercheur au CNRS et à l’Ircam
- Carl-Emmanuel Fisbach, saxophoniste
Pour prolonger la rencontre, deux œuvres de Stefano Gervasoni sont programmées dans le cadre de ManiFeste 2026 : Fado errático pour chanteuse fado, grand ensemble et électronique le samedi 20 juin au Centquatre-Paris et Tacet pour violon et orchestre le vendredi 26 juin à la Maison de la radio.
La Bpi s’associe à ManiFeste, le festival de l’Ircam, le temps d’une rencontre musicale autour de Stefano Gervasoni, figure majeure de la création contemporaine.
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:30:00+02:00
Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France 75012 Espace Musique, Niveau 2 de la BpiParis
https://agenda.bpi.fr/evenement/festival-manifeste-rencontre-musicale-autour-de-stefano-gervasoni/ contact.communication@bpi.fr
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