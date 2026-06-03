Rencontre Festival ManiFeste : rencontre musicale autour de Stefano Gervasoni Bibliothèque publique d’information Paris

Animée par François-Xavier Féron, la rencontre reviendra sur le parcours du compositeur italien et approfondira son rapport au patrimoine musical.

Au saxophone, Carl-Emmanuel Fisbach interprétera Quarta traccia (2024) sur un instrument original construit par Adolphe Sax en 1880.

Avec :

Stefano Gervasoni , compositeur, pédagogue

, compositeur, pédagogue François-Xavier Féron , musicologue, chercheur au CNRS et à l’Ircam

, musicologue, chercheur au CNRS et à l’Ircam Carl-Emmanuel Fisbach, saxophoniste

Pour prolonger la rencontre, deux œuvres de Stefano Gervasoni sont programmées dans le cadre de ManiFeste 2026 : Fado errático pour chanteuse fado, grand ensemble et électronique le samedi 20 juin au Centquatre-Paris et Tacet pour violon et orchestre le vendredi 26 juin à la Maison de la radio.

La Bpi s’associe à ManiFeste, le festival de l’Ircam, le temps d’une rencontre musicale autour de Stefano Gervasoni, figure majeure de la création contemporaine.

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:30:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France 75012 Espace Musique, Niveau 2 de la BpiParis

https://agenda.bpi.fr/evenement/festival-manifeste-rencontre-musicale-autour-de-stefano-gervasoni/ contact.communication@bpi.fr



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