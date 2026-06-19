Rencontre habitants – Comité de quartier du Moulin du Comte Le Noroît Rennes vendredi 19 juin 2026.

Rencontre habitants – Comité de quartier du Moulin du Comte Le Noroît Rennes Vendredi 19 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine

une rencontre conviviale entre habitants

**Rencontre habitants – Comité de quartier du Moulin du Comte**

Le Comité de quartier du Moulin du Comte vous invite à une rencontre conviviale entre habitants l**e vendredi 19 juin à 18h30, au Noroît** (28 rue Charles Géniaux).

Autour d’une auberge espagnole, chacun est invité à apporter quelque chose à partager. Ce moment sera l’occasion de faire connaissance entre voisins, d’échanger sur la vie du quartier et de discuter des projets en cours et à venir.

Entrée libre et ouverte à toutes et tous.

**Le Noroît – 28 rue Charles Géniaux**

Vendredi 19 juin à 18h30

Auberge espagnole (apportez un plat, une boisson ou une spécialité à partager)

Venez participer à la vie du quartier dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T21:00:00.000+02:00

1



Le Noroît Le Noroît – 28 rue Charles Géniaux 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

