Rencontre habitants – Comité de quartier du Moulin du Comte Le Noroît Rennes
Rencontre habitants – Comité de quartier du Moulin du Comte Le Noroît Rennes vendredi 19 juin 2026.
Rencontre habitants – Comité de quartier du Moulin du Comte Le Noroît Rennes Vendredi 19 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine
une rencontre conviviale entre habitants
**Rencontre habitants – Comité de quartier du Moulin du Comte**
Le Comité de quartier du Moulin du Comte vous invite à une rencontre conviviale entre habitants l**e vendredi 19 juin à 18h30, au Noroît** (28 rue Charles Géniaux).
Autour d’une auberge espagnole, chacun est invité à apporter quelque chose à partager. Ce moment sera l’occasion de faire connaissance entre voisins, d’échanger sur la vie du quartier et de discuter des projets en cours et à venir.
Entrée libre et ouverte à toutes et tous.
**Le Noroît – 28 rue Charles Géniaux**
Vendredi 19 juin à 18h30
Auberge espagnole (apportez un plat, une boisson ou une spécialité à partager)
Venez participer à la vie du quartier dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-19T21:00:00.000+02:00
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Le Noroît Le Noroît – 28 rue Charles Géniaux 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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