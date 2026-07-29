Informations pratiques

La Rochelle

Rencontre - La photographie aux Archives départementales -Journées Européennes du Patrimoine

Archives départementales 35 rue François Vaux-de-Foletier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Présentation de quelques photographies remarquables conservées aux Archives départementales et échange avec un(e) archiviste pour comprendre l’identification, la description et la conservation des photographies dans un service public d’archives.

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Archives départementales 35 rue François Vaux-de-Foletier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 17 77 archives@charente-maritime.fr

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English :

A presentation of several remarkable photographs held at the Departmental Archives, followed by a discussion with an archivist to gain an understanding of the identification, description, and preservation of photographs in a public archives department.

L’événement Rencontre - La photographie aux Archives départementales -Journées Européennes du Patrimoine La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Nous La Rochelle