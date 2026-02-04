Rencontre L’art et la cause animale Atelier Courbet Ornans

Ornans

Rencontre L’art et la cause animale

Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

L’art et la cause animale

Avec Thierry Laugée, professeur d’histoire de l’art contemporain à Nantes Université ; et Olivier Vayron, docteur en histoire de l’art contemporain (1 heure)

La naissance de la SPA et les premières lois protégeant les animaux, entre 1845 et 1850, provoquèrent en France des débats sur les rapports homme-animal. Les artistes animaliers sensibles à cette cause devinrent les porte-voix de ces luttes à travers leurs oeuvres. .

Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr

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English : Rencontre L’art et la cause animale

L’événement Rencontre L’art et la cause animale Ornans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)