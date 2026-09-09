Informations pratiques

RENCONTRE – « Les immortels – L’épopée de Christiane Desroches Noblecourt pour sauver les temples de Nubie » par Claudine Le Tourneur d’Ison. Samedi 19 septembre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Sauver les temples d’Abou Simbel ! Qui pourrait imaginer 50 nations unies pour arracher des pierres à un engloutissement programmé ? Le courage et la force de conviction de l’égyptologue Christiane Desroches Noblecourt, ont prouvé que rien n’est impossible quand les hommes s’unissent. Retour sur le combat d’une femme au secours du patrimoine mondial. Une épopée saisissante relatée par l’autrice Claudine Le Tourneur d’Ison.

En présence d’un archéologue du musée de la Vieille Charité (sous réserve).

Après des études de Lettres à la Sorbonne et d’Égyptologie à l’École du Louvre, Claudine Le Tourneur d’Ison devient journaliste, écrit des livres, dont des biographies consacrées à de grands égyptologues, et réalise des documentaires pour la télévision

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 MARSEILLE Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr https://www.facebook.com/marseillebiblio/;https://www.instagram.com/marseillebiblio/?hl=fr;https://twitter.com/marseillebiblio?lang=fr Tramway T2 et T3 arrêt Belsunce Alcazar. Métro M1 station Colbert, M2 station Noailles. Bus : 31, 32, 41, 49, 55, 60, 61, 70, 80, 81, 82, 82S, 83, 89, 97

Sauver les temples d’Abou Simbel ! Qui pourrait imaginer 50 nations unies pour arracher des pierres à un engloutissement programmé ? Le courage et la force de conviction de l’égyptologue Christiane …

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