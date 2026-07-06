Rencontre : Les sons de la nature Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Chants d’oiseaux, bruissements de feuilles, bourdonnements d’insectes, appels d’amphibiens ou murmure des cours d’eau… Comment écouter la nature ? Que nous apprennent ses paysages sonores sur les écosystèmes et leur évolution ? Comment la musique peut-elle s’emparer de ces matières sonores pour inventer de nouvelles formes d’expression ?

À la croisée de la bioacoustique, de l’écoacoustique et de la composition musicale, cette rencontre propose d’explorer les liens qui unissent science, nature, écoute et création. Au fil d’une discussion entre Jérôme Sueur, éco-acousticien, et Sébastien Gaxie, compositeur et musicien, la forêt devient à la fois un objet d’étude et un territoire d’invention. La rencontre est ponctuée de temps d’écoute inspirés ou directement issus des paysages sonores de la forêt tropicale.

En partenariat avec Sorbonne

Université

À propos de Sébastien Gaxie Sébastien Gaxie est compositeur, pianiste et écrivain. Son catalogue embrasse un vaste champ d’expression, de l’opéra à la pièce pour soliste. Sa musique, jouée à travers le monde, lui vaut de nombreux prix, dont le Prix Italia, le Prix Eugène Ionesco et le Prix Swiss Life à 4 mains. À l’occasion d’une résidence de recherche artistique menée en 2024-2025, il explore cinq années d’enregistrements réalisés dans la forêt tropicale de Guyane française. S’appuyant sur des outils d’analyse sonore assistée par IA, il explore la biphonie de cet écosystème pour composer un dialogue entre la musique humaine et celle du vivant.

À propos de Jérôme Sueur Jérôme Sueur est professeur au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Il mène des projets de suivi de la biodiversité par l’analyse des paysages sonores, notamment forestiers. Ses travaux, qui tissent des liens entre comportement animal, écologie et musique, le conduisent à s’interroger sur la dimension sonore de la nature : sa composition, son évolution et sa perception par les êtres vivants. Il a été chroniqueur pour La Terre au carré et Le temps d’un bivouac sur France Inter et il est l’auteur de Le Son de la Terre (2022), Histoire naturelle du silence (2023) et Frontières vivantes (2026) chez Actes Sud.

Une rencontre scientifique et musicale avec Jérôme Sueur, éco-acousticien, et Sébastien Gaxie, compositeur et musicien.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Ouverture des inscriptions :

mardi 25 août

01 44 78 80 50

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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