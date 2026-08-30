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AGENDA · Béziers

RENCONTRE L’HISTOIRE ET LA CULTURE GITANE Béziers

samedi 21 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

RENCONTRE L’HISTOIRE ET LA CULTURE GITANE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21 2026-12-05

Découvrez l’histoire, les traditions et la culture des Gitans lors d’un échange suivi d’une visite guidée de l’exposition Mémoire Tsigane.
Dans le cadre de l’expo Mémoire tsigane, par l’association Les Tsiganes, les oubliés de l’Histoire, cet échange propose une présentation vivante de l’histoire et de la culture des Gitans. Découvrez leurs origines, leur parcours en Europe, ainsi que leurs traditions et leurs valeurs. Une rencontre pour éveiller la curiosité, favoriser la compréhension et encourager le dialogue. La rencontre sera suivie d’une visite guidée de l’exposition Mémoire Tsigane.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Discover the history, traditions, and culture of the Romani people during a discussion followed by a guided tour of the Mémoire Tsigane exhibition.

L’événement RENCONTRE L’HISTOIRE ET LA CULTURE GITANE Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34

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