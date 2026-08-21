Rencontre littéraire autour de l’oeuvre « La chair est triste hélas », avec Ovidie, comédienne et metteuse en scène, Médiathèque François-Mitterrand, Saintes

Informations pratiques

Rencontre littéraire autour de l’oeuvre « La chair est triste hélas », avec Ovidie, comédienne et metteuse en scène Dimanche 20 septembre, 14h30 Médiathèque François-Mitterrand Charente-Maritime

Gratuit. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

→ Rencontre littéraire autour de l’oeuvre La chair est triste hélas, avec Ovidie, comédienne et metteuse en scène — 14h30

Rencontre proposée par les Bourdonnantes, animée par Juliette Hamon, en partenariat avec la librairie Peiro-Caillaud. Réservation conseillée.

Infos : https:// lesbourdonnantes.fr ; 06 60 70 46 08

Médiathèque François-Mitterrand Place de Echevinage, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546932539 https://mediatheques.ville-saintes.fr Au cours du XIIIe ou début XIVe siècle, les Dominicains s’implantent à Saintes, dans le quartier des halles. De la chapelle datant pour l’essentiel du XVe siècle, il ne reste que la partie orientale, la nef ayant été démolie par l’hôtel Martineau. L’élévation sud comprend une baie gothique et un portail de 1762. La grande verrière au remplage flamboyant date de 1446. En 1883 puis 1914, Monsieur Martineau, négociant en eau-de-vie, devient propriétaire de l’ensemble du quadrilatère bâti dans l’enclos de l’ancien couvent. La maison d’habitation est essentiellement du XIXe siècle. De par ses relations avec les milieux artistiques, il put s’adresser à des faïenciers et maîtres verriers connus. L’ensemble exprime le goût éclectique propre au XIXe siècle finissant (néo-renaissance, néo-Louis XV…). ainsi que le goût pour les formes différentes utilisées par l’Art Nouveau. bus : ligne A – arrêt Bellevue

→ Rencontre littéraire autour de l’oeuvre La chair est triste hélas, avec Ovidie, comédienne et metteuse en scène — 14h30

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