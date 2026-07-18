Rencontre littéraire avec Charlotte Gneuss, Maison de Heidelberg, Montpellier

Informations pratiques

Rencontre littéraire avec Charlotte Gneuss Samedi 19 septembre, 14h30 Maison de Heidelberg Hérault

Gratuit. Jauge maximum : 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Rencontre littéraire avec Charlotte autour de la traduction française de son premier roman, « Les Jeux heureux de l’enfance ».

Dans la banlieue de Dresde, au cours des années 1970, Karin, 16 ans, s’occupe de sa petite sœur après l’école. Tandis que sa grand-mère se remémore sa jeunesse sous le régime nazi, ses parents rêvent d’une autre vie. Mais lorsque son petit ami, Paul, ne revient pas d’une randonnée, c’est Karin que la Stasi interroge. La jeune femme se retrouve alors entraînée dans un monde de surveillance et de suspicion, où chaque choix peut bouleverser son destin.

« Les Jeux heureux de l’enfance » est une fresque vibrante, aussi intime qu’universelle, qui nous plonge dans un monde révolu dont les séquelles perdurent encore aujourd’hui.

Maison de Heidelberg 4 rue des Trésoriers de la Bourse, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467604811 http://maison-de-heidelberg.org Centre culturel allemand au sein de l’hôtel des Trésoriers de la Bourse Parking Préfécture, arrêts de tram les plus proches Comédie (lignes 1,2) et Observatoire (lignes 3, 4), Saint-Guilhem-Courrau (ligne 5)

Rencontre littéraire avec Charlotte autour de la traduction en français de son premier roman « Les Jeux heureux de l’enfance »

©Editeur Les Argonautes