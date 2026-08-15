Informations pratiques

Port-Vendres

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC GERALD DE HEMPTINNE MAISON DES MOTS LIBRAIRIE OXYMORE

1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Prendre le large, seul face à l’océan… Gerald de Hemptinne nous entraîne dans les récits fascinants de navigateurs solitaires, entre exploits, tempêtes, solitude et dépassement de soi. Une rencontre pour tous ceux que le large fait rêver.

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1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89 librairieoxymore@gmail.com

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English :

Setting sail, alone on the %E0 ocean? Gerald de Hemptinne draws us into the fascinating stories of solo sailors, filled with feats of courage, storms, solitude, and pushing one’s limits. A must-read for anyone who dreams of the open sea.

L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC GERALD DE HEMPTINNE MAISON DES MOTS LIBRAIRIE OXYMORE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE