RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC GERALD DE HEMPTINNE MAISON DES MOTS LIBRAIRIE OXYMORE Port-Vendres
mardi 25 août 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC GERALD DE HEMPTINNE MAISON DES MOTS LIBRAIRIE OXYMORE
1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Prendre le large, seul face à l’océan… Gerald de Hemptinne nous entraîne dans les récits fascinants de navigateurs solitaires, entre exploits, tempêtes, solitude et dépassement de soi. Une rencontre pour tous ceux que le large fait rêver.
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1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89 librairieoxymore@gmail.com
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English :
Setting sail, alone on the %E0 ocean? Gerald de Hemptinne draws us into the fascinating stories of solo sailors, filled with feats of courage, storms, solitude, and pushing one’s limits. A must-read for anyone who dreams of the open sea.
L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC GERALD DE HEMPTINNE MAISON DES MOTS LIBRAIRIE OXYMORE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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