Rencontre littéraire avec Léandre Tchouembou, designer culinaire Leclerc Saint-Paul-lès-Romans
Rencontre littéraire avec Léandre Tchouembou, designer culinaire Leclerc Saint-Paul-lès-Romans vendredi 5 juin 2026.
Saint-Paul-lès-Romans
Rencontre littéraire avec Léandre Tchouembou, designer culinaire
Leclerc 95 rue Clair Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Quand l’art s’invite dans vos assiette: Nous vous attendons nombreux pour une rencontre littéraire unique avec Léandre Tchouembou, auteur de Au-delà du goût Manifeste de création culinaire et aussi talentueux designer culinaire.
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Leclerc 95 rue Clair Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 50 00 contact@romans.leclerc
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English :
When art invites itself onto your plate: We look forward to welcoming you to a unique literary encounter with Léandre Tchouembou, author of Au-delà du goût Manifeste de création culinaire and talented culinary designer.
L’événement Rencontre littéraire avec Léandre Tchouembou, designer culinaire Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme
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