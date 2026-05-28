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Rencontre littéraire avec Léandre Tchouembou, designer culinaire Leclerc Saint-Paul-lès-Romans

Rencontre littéraire avec Léandre Tchouembou, designer culinaire Leclerc Saint-Paul-lès-Romans vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Leclerc

Adresse : 95 rue Clair

Ville : 26750 Saint-Paul-lès-Romans

Département : Drôme

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Paul-lès-Romans

Rencontre littéraire avec Léandre Tchouembou, designer culinaire

Leclerc 95 rue Clair Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Quand l’art s’invite dans vos assiette: Nous vous attendons nombreux pour une rencontre littéraire unique avec Léandre Tchouembou, auteur de Au-delà du goût Manifeste de création culinaire et aussi talentueux designer culinaire.
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Leclerc 95 rue Clair Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 50 00  contact@romans.leclerc

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English :

When art invites itself onto your plate: We look forward to welcoming you to a unique literary encounter with Léandre Tchouembou, author of Au-delà du goût Manifeste de création culinaire and talented culinary designer.

L’événement Rencontre littéraire avec Léandre Tchouembou, designer culinaire Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme

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