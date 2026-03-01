Rencontre littéraire avec Lionel Aboudaram-Bour Champagne Chapuy Blancs-Coteaux

Rencontre littéraire avec Lionel Aboudaram-Bour

Champagne Chapuy 10 Rue du Champagne Blancs-Coteaux Marne

Début : 2026-03-12 18:30:00

La Champagne Chapuy vous invite à une rencontre littéraire avec Lionel Aboudaram-Bour suivie d’une dégustation de vins du Domaine familial de la famille Bour et de spécialités drômoises.

L’auteur est le fils aîné d’Alex. Cavalier passionné comme lui, il nous partage son étonnante épopée depuis la guerre jusqu’à nos jours. Il propose un témoignage juste et sincère, dans ce roman biographique écrit à la première personne.

Je m’appelle Alex. Mon père est juif et ma mère anglaise. Un cocktail explosif pendant la Seconde Guerre mondiale. J’avais 14 ans quand nous avons échappé aux nazis via les Pyrénées, pour nous réfugier en Espagne, puis au Portugal. C’est à Sainte-Engrâce, village isolé au coeur de la Soule, que ma vie a basculé.

Dans ma vie, j’ai eu deux envies devenir un soldat et un cavalier accompli. J’ai participé aux conflits en Indochine et en Algérie. Membre des services secrets français, mes missions seront le catalyseur de nombreuses expériences insolites.

Riche d’authentiques péripéties où se mêlent le drame et la légèreté, ce récit nous fait partager le regard d’un homme face aux conséquences de l’après-Seconde Guerre mondiale, si révélateur des maux de notre XXI siècle. .

Champagne Chapuy 10 Rue du Champagne Blancs-Coteaux 51130 Marne Grand Est

