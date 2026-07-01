Rencontre littéraire avec Mireille Becchio, Médiathèque de Pamiers, Pamiers

Informations pratiques

Rencontre littéraire avec Mireille Becchio Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Pamiers Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fille d’exilés, militante des droits humains et médecin aujourd’hui en retraite active, Mireille Becchio porte un regard sur son parcours face aux méfaits du sida, de la toxicomanie, de l’exclusion, de Péchiney et consorts. Ces engagements ont accompagné sa prise de conscience et conforté sa lutte farouche pour une société plus tolérante et plus égalitaire.

Une rencontre-discussion sera proposée autour de son ouvrage Auzat, Péchiney : le rêve éveillé, publié aux éditions Le Lys Bleu en 2023.

Rencontre proposée par le Bibliopôle de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées.

Renseignements : mediatheque.pamiers@ccpap.fr ou 05 34 01 38 90.

Médiathèque de Pamiers 1, place Eugène Soula, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie 0534013890 https://bibliopole-ccpap.pom09ariege.fr/index/index/id_profil/577 [{« link »: « mailto:mediatheque.pamiers@ccpap.fr »}]

Fille d’exilés, militante des droits humains, médecin, Mireille Becchio, en retraite active, porte un regard sur son parcours face aux méfaits du SIDA, de la toxicomanie, de l’exclusion, de Péchiney …

©