Rencontre littéraire en occitan avec Serge Carles Marcillac-Vallon

Marcillac-Vallon

Rencontre littéraire en occitan avec Serge Carles

Chemin de la Vayssière Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Auteur de Istoria d’un sauvatjot (édition bilingue, Letras d’Oc)

A la Chapelle des Pénitents, Marcillac-Vallon

Rencontre avec Serge Carles, auteur de Istoria d’un sauvatjòt (édition bilingue, Letras d’Oc), proposée par la bibliothèque de Marcillac-Vallon, en partenariat avec l’Association Lanterne des Morts Chapelle des Pénitents.

Un enfant qui découvre le monde, pas à pas la maison familiale, les voisins, le monde de l’école, les joies et les peines, les premiers drames, la vie quotidienne vécue entre deux langues, l’occitan (sous le nom de patois) et le français. Très tôt, l’enfant s’interroge sur la langue, les deux langues celle qu’il parlait fièrement partout en dehors de l’école (mais que ne parlait pas, mystérieusement, sa mère) et celle de l’école. Question qu’il posera en vain à son institutrice Avant le français, ici, il y avait bien le patois ? .

Serge Carles entrelacera occitan et français pour donner à entendre des fragments de ce récit autobiographique à hauteur d’enfant.

Vous êtes cordialement invités à venir découvrir ce récit singulier, ou à partager votre histoire propre avec l’occitan, ou une autre langue. Tous bienvenus ! Les lectures d’extraits seront accompagnées de la projection du texte français sur écran.

Dédicaces possibles à la fin de la rencontre.

Gratuit, suivi d’un moment de convivialité autour d’un verre offert par la Municipalité de Marcillac-Vallon

Contact Médiathèque municipale de Marcillac-Vallon

.

Chemin de la Vayssière Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 88 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Author of Istoria d’un sauvatjot (bilingual edition, Letras d’Oc)

At the Chapelle des Pénitents, Marcillac-Vallon

L’événement Rencontre littéraire en occitan avec Serge Carles Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)