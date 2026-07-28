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AGENDA · Grignan

Rencontre littéraire Association Colophon Grignan

samedi 5 septembre 2026 · Association Colophon · Grignan

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Association Colophon
Adresse
3 Place Saint Louis
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif

Grignan

Rencontre littéraire

Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Rencontre littéraire en présence de DENIS JEAMBAR qui présentera son livre L’ombre d’une trahison
Animée par Bruno Mabille
  .

Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16  colophon2@orange.fr

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English :

Literary event featuring DENIS JEAMBAR, who will present his book L’ombre d’une trahison
Hosted by Bruno Mabille

L’événement Rencontre littéraire Grignan a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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