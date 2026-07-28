Rencontre littéraire Association Colophon Grignan

Informations pratiques

Grignan

Rencontre littéraire

Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rencontre littéraire en présence de ANNE SERRE qui présentera son livre Vertu et Rosalinde

Animée par Yves Bichet

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Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr

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English :

Literary event featuring ANNE SERRE, who will present her book Vertu et Rosalinde

Hosted by Yves Bichet

L’événement Rencontre littéraire Grignan a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes