Rencontre littéraire : Nina Yargekov Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Nina
Yargekov, née en 1980, est une romancière franco-hongroise.
Son premier roman,
Tuer Catherineparait en 2009 chez P.O.L. De nombreux autres textes
suivront, avant le succès remporté par Double
nationalité en 2016. Dans ce roman, récompensé par le Prix du Flore, et conçu
comme un rébus littéraire, la narratrice se retrouve dans un aéroport, terra
incognita d’une jeune femme entre deux destinations.
En 2026, Nina Yargekov publie Budapest(éditions l’Arbre qui marche), un livre-jeu consacré à la capitale hongroise, sorte de guide de voyage insolite qui se dévore comme un roman.
Elle travaille également depuis une dizaine d’années sur un projet littéraire assez ambitieux (du moins
pour elle), lequel à la fois l’excite et l’effraie terriblement. Sinon, elle
est sociologue de formation, exerce la profession de traductrice-interprète et
enseigne parfois à l’université.
La rencontre sera modérée par Nils C. Ahl, journaliste, collaborateur du Monde.
Jeudi 24 septembre à 19h
Auditorium (niveau
-1)
Public adulte
Sur inscription à partir du 24 août sur billetweb.fr/pro/agendayource ou auprès des bibliothécaires
Rencontre avec Nina Yargekov, écrivaine du jeu, du double, entre Seine et Danube
Le jeudi 24 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Sur inscription à partir du 24 août auprès des bibliothécaires ou sur
Public adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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