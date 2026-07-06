Rencontre littéraire : Nina Yargekov Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Nina

Yargekov, née en 1980, est une romancière franco-hongroise.

Son premier roman,

Tuer Catherineparait en 2009 chez P.O.L. De nombreux autres textes

suivront, avant le succès remporté par Double

nationalité en 2016. Dans ce roman, récompensé par le Prix du Flore, et conçu

comme un rébus littéraire, la narratrice se retrouve dans un aéroport, terra

incognita d’une jeune femme entre deux destinations.

En 2026, Nina Yargekov publie Budapest(éditions l’Arbre qui marche), un livre-jeu consacré à la capitale hongroise, sorte de guide de voyage insolite qui se dévore comme un roman.

Elle travaille également depuis une dizaine d’années sur un projet littéraire assez ambitieux (du moins

pour elle), lequel à la fois l’excite et l’effraie terriblement. Sinon, elle

est sociologue de formation, exerce la profession de traductrice-interprète et

enseigne parfois à l’université.

La rencontre sera modérée par Nils C. Ahl, journaliste, collaborateur du Monde.

Jeudi 24 septembre à 19h

Auditorium (niveau

-1)

Public adulte

Sur inscription à partir du 24 août sur billetweb.fr/pro/agendayource ou auprès des bibliothécaires





Rencontre avec Nina Yargekov, écrivaine du jeu, du double, entre Seine et Danube

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Sur inscription à partir du 24 août auprès des bibliothécaires ou sur

Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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