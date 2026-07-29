Rencontre Lukas Aubin La Galerne Le Havre
vendredi 18 septembre 2026 · La Galerne · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Rencontre Lukas Aubin
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Directeur de recherche à l’IRIS, docteur en études slaves, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport, Lukas Aubin, qui a grandi au Havre, vient présenter son nouveau livre, Le sexe de Poutine Genre, pouvoir et contre-culture en Russie .
Au cœur du projet de puissance de Vladimir Poutine se trouve l’intime, instrumentalisé comme levier politique. Par le prisme de la sexualité comme grille de lecture (géo)politique, Lukas Aubin explore la domination des corps et l’imposition de normes de genre au service d’une guerre culturelle contre l’Occident.
À la croisée de la géopolitique, de la sociologie et des études de genre, cet essai propose une analyse inédite, nourrie par plus de quinze ans d’enquêtes et de recherches sur la Russie
Réservation obligatoire. .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre Lukas Aubin
L’événement Rencontre Lukas Aubin Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier enfant avec Delphine Boeschlin MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 29 juillet 2026
- Atelier enfant avec Alexandra Laffitte MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 29 juillet 2026
- Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre 29 juillet 2026
- Atelier Tapas & apéritifs d’été La Grande École Le Havre 29 juillet 2026
- Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre 30 juillet 2026