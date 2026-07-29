Rencontre Lukas Aubin La Galerne Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Rencontre Lukas Aubin

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Directeur de recherche à l’IRIS, docteur en études slaves, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport, Lukas Aubin, qui a grandi au Havre, vient présenter son nouveau livre, Le sexe de Poutine Genre, pouvoir et contre-culture en Russie .

Au cœur du projet de puissance de Vladimir Poutine se trouve l’intime, instrumentalisé comme levier politique. Par le prisme de la sexualité comme grille de lecture (géo)politique, Lukas Aubin explore la domination des corps et l’imposition de normes de genre au service d’une guerre culturelle contre l’Occident.

À la croisée de la géopolitique, de la sociologie et des études de genre, cet essai propose une analyse inédite, nourrie par plus de quinze ans d’enquêtes et de recherches sur la Russie

Réservation obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

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English : Rencontre Lukas Aubin

L’événement Rencontre Lukas Aubin Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie