Rencontre Manger Bio et Local Magasin Amaranthe Montluçon
vendredi 25 septembre 2026 · Magasin Amaranthe · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Rencontre Manger Bio et Local
Magasin Amaranthe 12 rue Nicolas Rambourg Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 16:30:00
fin : 2026-09-25 19:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Temps d’échange avec l’association Allier Bio, présentation des produits bios et locaux.
.
Magasin Amaranthe 12 rue Nicolas Rambourg Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 81 30 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A meet-and-greet with the Allier Bio association, featuring a presentation of organic and local products.
L’événement Rencontre Manger Bio et Local Montluçon a été mis à jour le 2026-08-04 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Visite guidée Montluçon au fil de l’eau Anciens Bains-Douches Montluçon 8 août 2026
- Enquête immersive Les voyageurs égarés Montluçon 8 août 2026
- Nuit des Étoiles Observatoire des Réaux Montluçon 8 août 2026
- MuPop Atelier L’atelier des guitaristes MuPop (Music Museum) Montluçon 12 août 2026
- Exposition La Libération de Montluçon et de son bassin Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais Montluçon 12 août 2026