Rencontre Manger Bio et Local Magasin Amaranthe Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Rencontre Manger Bio et Local

Magasin Amaranthe 12 rue Nicolas Rambourg Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 16:30:00

fin : 2026-09-25 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Temps d’échange avec l’association Allier Bio, présentation des produits bios et locaux.

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Magasin Amaranthe 12 rue Nicolas Rambourg Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 81 30 47

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English :

A meet-and-greet with the Allier Bio association, featuring a presentation of organic and local products.

L’événement Rencontre Manger Bio et Local Montluçon a été mis à jour le 2026-08-04 par Montluçon Tourisme