Informations pratiques

Chartres

Rencontre Maxime Lepelletier

10 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Assistez à une rencontre avec Maxime Lepelletier pour son roman Les Monstres de Rome . Libraire à la librairie l’esperluète et passionné d’histoire, il nous propose une fresque romanesque dans l’Italie des années 1920, lors du tournant majeur du régime mussolinien vers une dictature totalitaire.

Ce roman a reçu le prix du Masque de l’année Français. .

10 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 17 17

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English :

Join us for a discussion with Maxime Lepelletier about his novel *Les Monstres de Rome*. A bookseller at the L’Esperluète bookstore and a history enthusiast, he presents a sweeping novel set in 1920s Italy, during the pivotal shift of Mussolini’s regime toward a totalitarian dictatorship.

L’événement Rencontre Maxime Lepelletier Chartres a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES