Rencontre : On mange quoi : des idées pour mieux se nourrir demain, Médiathèque Emile Zola, Montpellier

Informations pratiques

Rencontre : On mange quoi : des idées pour mieux se nourrir demain Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Emile Zola Hérault

189 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Entre écologie, nutrition et plaisir, ce film invite à agir et à consommer autrement, pour mieux se nourrir dès aujourd’hui.

À travers des témoignages, des initiatives locales et des solutions concrètes, le film interroge nos modes de production et de consommation. Il met en lumière des alternatives durables, accessibles et innovantes, qui réinventent notre rapport à l’alimentation. Entre constats préoccupants et perspectives inspirantes, ce documentaire invite chacun à réfléchir à ses choix quotidiens et à imaginer une manière de se nourrir plus responsable, respectueuse de la planète et bénéfique pour la santé.

À l’issue de la projection, nous vous proposons de prolonger la réflexion lors d’un débat.

En partenariat avec Kimiyo

Salle Cinéma & Rencontres – entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de la Fête de la science 2026

Médiathèque Emile Zola 218 boulevard de l’Aéroport International 34000 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 67 34 87 00 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ La médiathèque peut accueillir simultanément 2300 personnes et offre 1400 places assises.

Accessible sur 5 niveaux, la médiathèque Émile Zola comprend notamment un Forum de l’Actualité, un Entresol Musique & Danse, un espace Jeux Vidéo, une ludothèque, une mezzanine Cinéma et l’espace Homère dédié aux personnes malvoyantes ou non-voyantes.

La Ruche des Livres propose aux partenaires éducatifs (écoles, crèches, associations…) un ensemble de ressources pédagogiques pour les enfants, de la naissance à la fin du primaire.

Des salles de travail et deux salles de rencontres et de projections complètent cette riche offre de services. Elle est desservie par le tramway, ligne 1 et 4 station « Place de l’Europe » et est aussi directement accessible en voiture « Parking Europa »

Biblis en folie 2026

©DR