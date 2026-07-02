Rencontre – « Regards sur la collection Jacques Sargos », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
jeudi 5 novembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Rencontre – « Regards sur la collection Jacques Sargos » Jeudi 5 novembre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T19:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T19:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00
Né d’un don fait au MADD – Musée des Arts décoratifs et du Design en 2024, le fonds Jacques Sargos se compose de 137 feuilles de dessins anciens et modernes ainsi que de plusieurs documents historiques. Comment cette collection s’est-elle constituée ? Quelles en sont les grandes caractéristiques ? Et comment a été pensés l’accrochage et les rotations en trois temps de cette exposition prévue à la suite de la réouverture du MADD ? C’est ce que vous invitent à découvrir Jacques Sargos, fondateur de la galerie l’Horizon Chimérique à Bordeaux et donateur d’une partie de sa collection personnelle, et Olivier Hurstel, responsable des collections anciennes au MADD et commissaire d’exposition.
Plus d’infos sur l’exposition
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/rencontre-regards-sur-la-collection-jacques-sargos »}] [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/morceaux-choisis-0 »}]
Le MADD et ses collections Rencontres avec des invités experts pour prolonger la découverte des collections permanentes du musée. rencontre Jacques Sargos
Projet pour un coupe papier et pour un verre tulipe A. Kinsburger, 1913, crayon et gouache sur bristol bleuté
©MADD Bordeaux – L. Gauthier
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