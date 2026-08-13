Rencontre Sacem La Cordo La Cordo, Cité de la Musique Romans-sur-Isère

mercredi 14 octobre 2026 · La Cordo, Cité de la Musique · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Rencontre Sacem La Cordo

La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 18:00:00

fin : 2026-10-14 20:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Rencontrez les représentant·es de la Sacem lors d’un temps de présentation et d’échange dédié aux musicien·nes pour mieux comprendre vos droits, la gestion de vos œuvres et les dispositifs d’accompagnement existants.

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La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English :

Meet Sacem representatives during a presentation and discussion session dedicated to musicians to better understand your rights, the management of your works, and the support programs available.

L’événement Rencontre Sacem La Cordo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-13 par Valence Romans Tourisme