Rencontre Sonia Devillers La Galerne Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Rencontre Sonia Devillers

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Après le succès de son récit Les Exportés , Sonia Devillers part à la recherche d’un piano à queue, volé par les nazis en 1943. Ce qu’elle nous raconte dans son roman Le fabuleux piano est bouleversant, instructif, et magistralement mené.

Sonia Devillers entend une résonance intime, le souvenir d’un instrument que sa propre grand-mère, forcée à l’exil, a regretté toute sa vie. Elle part alors sur les traces des pianos fantômes pillés par milliers sous l’Occupation et transportés jusqu’aux confins du IIIe Reich.

Réservation obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

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English : Rencontre Sonia Devillers

L’événement Rencontre Sonia Devillers Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie