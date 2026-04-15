Rencontre Sophie Rabau, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Rencontre Sophie Rabau Samedi 25 avril, 18h30 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:00:00+02:00

Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Autour de son livre « Code Camille », éditions L’Ire des Marges rabau