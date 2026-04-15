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Rencontre Sophie Rabau, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Rencontre Sophie Rabau, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Rencontre Sophie Rabau, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles samedi 25 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Municipale de Bègles

Adresse : 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles

Ville : 33130 Bègles

Département : Gironde

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Rencontre Sophie Rabau Samedi 25 avril, 18h30 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:00:00+02:00

Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine
Autour de son livre « Code Camille », éditions L’Ire des Marges rabau

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