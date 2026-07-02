Rencontre – « Sous le signe de l’Art Déco : Dupas vs Buthaud », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
jeudi 12 novembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Rencontre – « Sous le signe de l’Art Déco : Dupas vs Buthaud » Jeudi 12 novembre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Gratuit sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00
Rencontre avec Margaux Wymbs et Etienne Tornier, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
L’un a été peintre, dessinateur et affichiste. L’autre a été peintre et céramiste. Deux artistes, deux figures de l’Art déco, à la carrière foisonnante. Comment ont-ils inscrit leurs créations dans ce mouvement artistique ? Quels ont été leurs grandes réalisations ? Margaux Wymbs, conservatrice au MusBa et commissaire de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco (au Musba jusqu’au 29 novembre 2026), et Etienne Tornier, directeur adjoint du MADD Bordeaux et responsable des collections d’art contemporain, reviennent sur l’univers atypique de ces deux artistes qui ont marqué la scène artistique de l’entre-deux-guerres.
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/rencontre-sous-le-signe-de-lart-deco-dupas-vs-buthaud »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}]
Le MADD et ses collections Rencontres avec des invités experts pour prolonger la découverte des collections permanentes du musée. rencontre Buthaud
Jean Dupas, Affiche pour le XVe Salon des Artistes décorateurs, 1924, Boulogne-Billancourt, Musée des Années Trente MA-30 ADAGP Paris, 2026
©Musées de la ville de Boulogne Billancourt, photo : Henri Delage
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- AMANT MALGRE LUI THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Jardin botanique de Bordeaux, Bordeaux 3 juillet 2026
- TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux 3 juillet 2026