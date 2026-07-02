Rencontre – « Sous le signe de l’Art Déco : Dupas vs Buthaud », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Rencontre – « Sous le signe de l’Art Déco : Dupas vs Buthaud » Jeudi 12 novembre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Rencontre avec Margaux Wymbs et Etienne Tornier, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

L’un a été peintre, dessinateur et affichiste. L’autre a été peintre et céramiste. Deux artistes, deux figures de l’Art déco, à la carrière foisonnante. Comment ont-ils inscrit leurs créations dans ce mouvement artistique ? Quels ont été leurs grandes réalisations ? Margaux Wymbs, conservatrice au MusBa et commissaire de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco (au Musba jusqu’au 29 novembre 2026), et Etienne Tornier, directeur adjoint du MADD Bordeaux et responsable des collections d’art contemporain, reviennent sur l’univers atypique de ces deux artistes qui ont marqué la scène artistique de l’entre-deux-guerres.

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/rencontre-sous-le-signe-de-lart-deco-dupas-vs-buthaud »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}]

Le MADD et ses collections Rencontres avec des invités experts pour prolonger la découverte des collections permanentes du musée. rencontre Buthaud

Jean Dupas, Affiche pour le XVe Salon des Artistes décorateurs, 1924, Boulogne-Billancourt, Musée des Années Trente MA-30 ADAGP Paris, 2026

©Musées de la ville de Boulogne Billancourt, photo : Henri Delage