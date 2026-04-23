Rencontre sportives rando-challenge En cours d’organisation Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Rencontre sportives rando-challenge

En cours d’organisation BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le rando-challenge est une discipline sportive de la FFRandonnée ouverte à tous, licencié clubs et non licencié. Les participants doivent suivre un parcours autour de Bagnères, trouver des balises et répondre à des questions.

Plus d’info sur le site de la FFRandonnée

Organisée par la Federation Française des Randonnées Pédestre (FFRandonnée) .

En cours d’organisation BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The rando-challenge is an FFRandonnée sport open to all, club members and non-members alike. Participants follow a route around Bagnères, finding markers and answering questions.

More info on the FFRandonnée website

L’événement Rencontre sportives rando-challenge Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65