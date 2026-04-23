Rencontre sportives rando-challenge En cours d’organisation Bagnères-de-Bigorre
Rencontre sportives rando-challenge En cours d’organisation Bagnères-de-Bigorre dimanche 4 octobre 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Rencontre sportives rando-challenge
En cours d’organisation BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le rando-challenge est une discipline sportive de la FFRandonnée ouverte à tous, licencié clubs et non licencié. Les participants doivent suivre un parcours autour de Bagnères, trouver des balises et répondre à des questions.
Plus d’info sur le site de la FFRandonnée
Organisée par la Federation Française des Randonnées Pédestre (FFRandonnée) .
En cours d’organisation BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
The rando-challenge is an FFRandonnée sport open to all, club members and non-members alike. Participants follow a route around Bagnères, finding markers and answering questions.
More info on the FFRandonnée website
L’événement Rencontre sportives rando-challenge Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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