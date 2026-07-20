Rencontre sur l’histoire des commandes publiques du Centre National des Arts Plastiques Place de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Rencontre sur l’histoire des commandes publiques du Centre National des Arts Plastiques

Place de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pascal Beausse reviendra sur les commandes publiques menées par le CNAP et s’attardera particulièrement sur celles conduites avec la ville de Cherbourg-en-Cotentin et Le Point du Jour au début des années 2000, en lien avec l’Opération de Renouvellement Urbain Entre terre et mer .

Retour sur une aventure qui a permis à des photographes de renommée internationale de fixer le visage de Cherbourg au seuil du troisième millénaire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Place de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 38 artotheque@cherbourg.fr

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English : Rencontre sur l’histoire des commandes publiques du Centre National des Arts Plastiques

L’événement Rencontre sur l’histoire des commandes publiques du Centre National des Arts Plastiques Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin