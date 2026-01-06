Rencontre thématique Dans les profondeurs de l’eau, de la communauté au divin Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes
Début : 2026-03-19 15:00:00
fin : 2026-03-19 17:00:00
2026-03-19
Tout au long de l’année, nos guides spécialisées vous font découvrir l’Abbaye aux Dames sous des angles différents avec les rencontres thématiques.
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale boutique Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
English :
Throughout the year, our specialized guides help you discover the Abbaye aux Dames from different angles, with themed encounters.
L’événement Rencontre thématique Dans les profondeurs de l’eau, de la communauté au divin Saintes a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge