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Grande vente solidaire de printemps Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Grande vente solidaire de printemps Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes samedi 18 avril 2026.

Lieu : Hall et salle Pierre Mendès-France

Adresse : Cours Charles de Gaulle

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saintes

Grande vente solidaire de printemps

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Emmaüs Saintonge organise une grande vente solidaire de printemps avec le soutien des Communautés Emmaüs des départements voisins. Stands de livres, bibelots, vaisselle, textiles, jouets et matériels audio et vidéo.
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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 02 03 

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English :

Emmaüs Saintonge is organizing a major spring solidarity sale with the support of Emmaüs communities in neighboring departments. Stalls selling books, knick-knacks, crockery, textiles, toys and audio and video equipment.

L’événement Grande vente solidaire de printemps Saintes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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