Grande vente solidaire de printemps Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
Grande vente solidaire de printemps Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes samedi 18 avril 2026.
Saintes
Grande vente solidaire de printemps
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Emmaüs Saintonge organise une grande vente solidaire de printemps avec le soutien des Communautés Emmaüs des départements voisins. Stands de livres, bibelots, vaisselle, textiles, jouets et matériels audio et vidéo.
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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 02 03
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English :
Emmaüs Saintonge is organizing a major spring solidarity sale with the support of Emmaüs communities in neighboring departments. Stalls selling books, knick-knacks, crockery, textiles, toys and audio and video equipment.
L’événement Grande vente solidaire de printemps Saintes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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