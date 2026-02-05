RENCONTRE THEMATIQUE Ô Boulot ! littérature et travail Place de Hercé Laval

RENCONTRE THEMATIQUE Ô Boulot ! littérature et travail

Durant cette journée, ouverte à tous, autrice, universitaire, entrepreneur et porteurs de projets interrogeront les relations étroites qu’entretiennent la littérature et le travail, entre source d’inspiration et dynamique collective.

10 h 15 > 11 h 45 conversation “le monde du travail comme objet littéraire” avec Dominique Viart

14 h > 16 h ateliers (au choix)

1/ les actions de promotion du livre dans le monde du travail

2/ le mécénat culturel

3/ la chaîne du livre

16 h 15 > 16 h 40 conversation le travail au cœur de la création avec Chloé Ronsin Le Mat .

During this day, open to all, authors, academics, entrepreneurs and project leaders will explore the close relationship between literature and work, between inspiration and collective dynamics.

