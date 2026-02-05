RENCONTRE THEMATIQUE Ô Boulot ! littérature et travail Place de Hercé Laval
RENCONTRE THEMATIQUE Ô Boulot ! littérature et travail Place de Hercé Laval mardi 10 mars 2026.
Place de Hercé Bibliothèque Albert Legendre Laval Mayenne
Début : 2026-03-10 10:00:00
fin : 2026-03-10 17:00:00
2026-03-10
Durant cette journée, ouverte à tous, autrice, universitaire, entrepreneur et porteurs de projets interrogeront les relations étroites qu’entretiennent la littérature et le travail, entre source d’inspiration et dynamique collective.
10 h 15 > 11 h 45 conversation “le monde du travail comme objet littéraire” avec Dominique Viart
14 h > 16 h ateliers (au choix)
1/ les actions de promotion du livre dans le monde du travail
2/ le mécénat culturel
3/ la chaîne du livre
16 h 15 > 16 h 40 conversation le travail au cœur de la création avec Chloé Ronsin Le Mat .
Place de Hercé Bibliothèque Albert Legendre Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 11 90 programmation@lecture-en-tete.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During this day, open to all, authors, academics, entrepreneurs and project leaders will explore the close relationship between literature and work, between inspiration and collective dynamics.
