Hauteroche

Rencontre vernissage avec le photographe Nicolas Gascard

1 Rue de la Carrière Hauteroche Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 19:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Dans le cadre de l’exposition de ses photographies à la médiathèque Nicolas Gascard présentera son travail de photographe ainsi que sa passion pour les phénomènes météorologiques et la nature. Le public découvrira les connaissances, la patience et le goût de l’aventure que nécessite ce métier. .

1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 16 90 mediatheque@bressehauteseille.fr

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English :

L’événement Rencontre vernissage avec le photographe Nicolas Gascard Hauteroche a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)