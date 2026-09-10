Rencontre Welcome Days Hôtel de Ville de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Rencontre Welcome Days

Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 16:00:00

fin : 2026-09-17 21:45:00

Date(s) :

2026-09-17

Le Welcome Desk vous donne rendez-vous au Welcome Day Nancy pour bien démarrer votre séjour en France !

Cette journée de bienvenue est l’occasion de rencontrer les services de l’Université de Lorraine et leurs partenaires, d’obtenir des réponses à toutes vos questions sur la vie quotidienne et vos démarches administratives, mais aussi de faire connaissance avec d’autres étudiants internationaux dans une ambiance conviviale et festive.Tout public

0 .

Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Welcome Desk invites you to the Welcome Day in Nancy to get your stay in France off to a great start!

This welcome day is an opportunity to meet representatives from the University of Lorraine and its partners, get answers to all your questions about daily life and administrative procedures, and meet other international students in a friendly and festive atmosphere.

L’événement Rencontre Welcome Days Nancy a été mis à jour le 2026-08-28 par DESTINATION NANCY