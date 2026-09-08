Rencontres autour de l’héliogravure, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Rencontres autour de l’héliogravure Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Durée : 20 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 1826, Nicéphore Niépce donne à son invention le nom d’«héliographie». Derrière cette appellation se cachent en réalité deux inventions : celle de la photographie, quand il utilise une chambre noire pour enregistrer l’image du réel projetée par la lumière et l’héliogravure (ancêtre de la photogravure) quand il reproduit sur une plaque des estampes pré-existantes.

Venez rencontrer FLORE et Marie Maroni, toutes deux photographes. Elles vous dévoileront les principes de l’héliogravure et ses applications contemporaines, à travers la présentation d’œuvres réalisées selon ce procédé. Une occasion privilégiée de découvrir un savoir-faire artisanal qui fait le lien entre les origines de la photographie et la création artistique contemporaine.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

En 1826, Nicéphore Niépce donne à son invention le nom d’«héliographie». Derrière cette appellation se cachent en réalité deux inventions : celle de la photographie, quand il utilise une chambre pour…

© Image extraite de l’album numéro 26 de la Collection « France, Métropoles et Colonies »