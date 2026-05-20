Rencontres chorales choeur de Femmes À l’Église Saint Laon Thouars

Thouars

Rencontres chorales choeur de Femmes

À l’Église Saint Laon Place de la Mairie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pour cette soirée consacrée aux choeurs de femmes, le conservatoire Tyndo accueille le chœur Sibylla de Poitiers. Au chœur des Femmes vous interprétera des chants sacrés et des musiques du monde. Le chœur Sibylla vous plongera dans la musique sacrée du compositeur romantique Rheinberger.

Pendant 3 jours, des chœurs du conservatoire auront l’honneur d’accueillir et d’échanger avec le chœur Sibylla de Poitiers. Afin de mieux se connaître, des temps d’échanges et pédagogiques seront organisés entre les chœurs ; l’occasion pour eux de parler de leur pratique, de leur expérience et de créer une véritable connexion. Pour ce 2ème concert, place aux voix de femmes. Elles seront a cappella ou bien accompagnées à l’orgue ou à la guitare. Au Choeur des Femmes de Tyndo présentera un programme éclectique réunissant musique du monde et chant sacré. Nous aurons la joie de partager une pièce avec Jany Quinones Valdés à la guitare.Le choeur Sibylla de Poitiers nous fera baigner dans la musique du compositeur romantique, Josef Gabriel Rheinberger dans un répertoire sacré. Il sera accompagné par Michel Milhères à l’orgue. .

À l’Église Saint Laon Place de la Mairie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com

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English :

For this evening devoted to women’s choirs, the Tyndo conservatory welcomes the Sibylla choir from Poitiers. Au ch?ur des Femmes will perform sacred songs and world music. The Sibylla choir will plunge you into the sacred music of the Romantic composer Rheinberger.

L’événement Rencontres chorales choeur de Femmes Thouars a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais