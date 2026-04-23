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Rencontres Chorales Église Saint-Amant-de-Boixe

Rencontres Chorales Église Saint-Amant-de-Boixe samedi 30 mai 2026.

Lieu : Église

Adresse : 8 Place de l'Abbaye

Ville : 16330 Saint-Amant-de-Boixe

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Amant-de-Boixe

Rencontres Chorales

Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Concert proposé par l’Ensemble choral d’Angoulême
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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 44 69 41 

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English :

Concert by the Angoulême Choral Ensemble

L’événement Rencontres Chorales Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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