Rencontres Chorales Église Saint-Amant-de-Boixe

Saint-Amant-de-Boixe

Rencontres Chorales

Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Concert proposé par l’Ensemble choral d’Angoulême

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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 44 69 41

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English :

Concert by the Angoulême Choral Ensemble

L’événement Rencontres Chorales Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente